Словакия — Украина: стартовые составы на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Словакии и Украины на матч второго тура группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслин, Боженик, Шранц.

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Судаков, Бражко, Шапаренко, Мудрик, Довбик, Ярмоленко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Словакия — Украина.