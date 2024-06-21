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Сегодня, 15:28

Словакия — Украина: стартовые составы на матч Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы сборных Словакии и Украины на матч второго тура группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслин, Боженик, Шранц.

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Судаков, Бражко, Шапаренко, Мудрик, Довбик, Ярмоленко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Словакия — Украина.

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
Украина

Футбол
Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
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