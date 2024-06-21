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Сегодня, 17:53

Украина обыграла Словакию и одержала первую победу на Евро-2024

Алина Савинова
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко.
Фото Global Look Press

Сборная Украины победила Словакию в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 2:1.

Первый гол в этой встрече на 17-й минуте забил словацкий нападающий Иван Шранц. На 54-й минуте Николай Шапаренко сравнял счет, а на 80-й Роман Яремчук вывел украинцев вперед после передачи Шапаренко.

Украина набрала 3 очка и вышла на второе место в группе Е. Словакия с таким же количеством баллов расположилась на строчку ниже, уступая украинской команде по дополнительным показателям.

В заключительном туре группового турнира украинцы встретятся с Бельгией, а сборная Словакии сыграет против Румынии. Оба матча пройдут 26 июня.

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
1:2
Украина

Футбол
Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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