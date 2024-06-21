Словакия и Украина сыграют в матче Евро-2024 21 июня

Сборная Украины по футболу сыграет против Словакии 21 июня в матче группы E Евро-2024. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на одноименном стадионе.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В прямом эфире матч Словакия — Украина покажут по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало видеотрансляции в 16.00 мск.

В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд тренеров Сергея Реброва и Франческо Кальцоны.

Сборная Словакии в первом туре обыграла Бельгию (1:0) и занимает второе место в турнирной таблице группы E Евро-2024 с тремя очками. Украина потерпела поражение от Румынии (0:3) и располагается на четвертой строчке в квартете.

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