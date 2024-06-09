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Сегодня, 23:34

Словакия разгромила Уэльс в товарищеском матче

Алина Савинова
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Сборная Словакии дома одержала победу над Уэльсом в товарищеском матче — 4:0.

Счет на 45-й минуте открыл Юрай Куцка. Через 11 минут Роберт Боженик удвоил преимущество хозяев. На 60-й минуте защитник гостей Итан Ампаду забил автогол. В добавленное время словацкий полузащитник Ласло Бенеш отметился голом и установил окончательный счет в матче.

5 июня Словакия на своем поле с таким же счетом разгромила Сан-Марино. Команда примет участие в чемпионате Европы, который стартует 14-го числа. По результатам жеребьевки словаки попали в группу E и сыграют вместе с Бельгией, Румынией и Украиной.

Уэльс ранее сыграл вничью с Гибралтаром в товарищеском матче. Встреча между командами завершилась со счетом 0:0.

Товарищеские матчи.
09 июн, 21:45. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Словакия
4:0
Уэльс

Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
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