Словакия разгромила Уэльс в товарищеском матче

Сборная Словакии дома одержала победу над Уэльсом в товарищеском матче — 4:0.

Счет на 45-й минуте открыл Юрай Куцка. Через 11 минут Роберт Боженик удвоил преимущество хозяев. На 60-й минуте защитник гостей Итан Ампаду забил автогол. В добавленное время словацкий полузащитник Ласло Бенеш отметился голом и установил окончательный счет в матче.

5 июня Словакия на своем поле с таким же счетом разгромила Сан-Марино. Команда примет участие в чемпионате Европы, который стартует 14-го числа. По результатам жеребьевки словаки попали в группу E и сыграют вместе с Бельгией, Румынией и Украиной.

Уэльс ранее сыграл вничью с Гибралтаром в товарищеском матче. Встреча между командами завершилась со счетом 0:0.