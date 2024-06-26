Румыния и Словакия сыграли вничью, румыны вышли в плей-офф с первого места в группе

Сборная Румынии сыграла вничью со Словакией в заключительном туре группового турнира Евро-2024 — 1:1. Встреча прошла во Франкфурте.

Счет в игре на 24-й минуте открыл словацкий полузащитник Ондрей Дуда. На 37-й минуте футболист сборной Румынии Рэзван Марин реализовал пенальти и сравнял счет.

В параллельном матче группы Е Украина и Бельгия тоже сыграли вничью (0:0). У всех команд этой группы по 4 очка.

Таким образом, с первого место в плей-офф Евро-2024 вышла Румыния, а со второго Бельгия. Третью строчку заняла Словакия, а четвертую — Украина.