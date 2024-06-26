Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Судейство

Сегодня, 20:26

Словакия — Румыния: пенальти назначен ошибочно, предупреждение словака правильно отменено

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча Словакия — Румыния.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Словакия — Румыния.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Словакия — Румыния.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Словакия — Румыния.
Фото Скриншот трансляции
1/4

На 34-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Словакия — Румыния судья Даниэль Зиберт после падения Яниса Хаджи оценил как фол действия Давида Ханцко, наказал его штрафным ударом и желтой карточкой за срыв перспективной атаки.

В действия немецкого рефери вмешался его соотечественник — ВАР Бастиан Данкерт. После этого решение судьи было изменено (уже в 19-й раз!) на турнире.

Эпизод матча Словакия — Румыния.
Фото Скриншот трансляции

Зиберт отменил штрафной удар и вместо него назначил 11-метровый. При этом, так как действия защитника были переквалифицированы и о срыве перспективной атаки речи уже не шло, было отменено и предупреждение Ханцко.

Эпизод матча Словакия — Румыния.
Фото Скриншот трансляции

Решение о наказании его пенальти выглядит более чем спорным. Во-первых, вряд ли следует считать фолом первый контакт в ногах игроков. Он получился минимальным — коснулись друг друга носки бутс. Во-вторых, затем Ханцко не совершил ничего противоправного, он остался примерно в той же позиции, не сделал движение, не пытался остановить Хаджи. А тот своей ногой столкнулся с ногой словака и упал.

Эпизод матча Словакия — Румыния.
Фото Скриншот трансляции

Да, второй контакт действительно произошел уже над линией штрафной площади, которая считается ее частью. И если оценивать этот контакт как фол, то нужно назначать пенальти. Но был ли это фол Ханцко?

На мой взгляд, судьям не следовало ограничиться просмотром видеозаписи только в ВАР-центре — нужно было дать Зиберту самому оценить в целом весь эпизод.

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Словакия
Румыния
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
7
2
Читайте также
Гендиректор «Спартака» Малышев назвал провокационным вопрос о задачах на сезон
Турция сыграет с Чехией в матче Евро 26 июня
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми
«Госканалы не должны это показывать!». Фетисов, Валуев и Вяльбе требуют запретить Евро-2024 в России, Татьяна Тарасова заступается. Что происходит?
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Грузия — Португалия: смотреть трансляцию матча Евро 2024
Чехия — Турция: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Словакия — Румыния: началась трансляция матча Евро-2024
Словакия и Румыния играют вничью после первого тайма матча Евро-2024
Украина — Бельгия: команды не забили голов в первом тайме
Словакия — Румыния: Рэзван Марин сравнял счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словакия и Румыния играют вничью после первого тайма матча Евро-2024

Чехия — Турция: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости