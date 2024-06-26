Словакия — Румыния: пенальти назначен ошибочно, предупреждение словака правильно отменено

На 34-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Словакия — Румыния судья Даниэль Зиберт после падения Яниса Хаджи оценил как фол действия Давида Ханцко, наказал его штрафным ударом и желтой карточкой за срыв перспективной атаки.

В действия немецкого рефери вмешался его соотечественник — ВАР Бастиан Данкерт. После этого решение судьи было изменено (уже в 19-й раз!) на турнире.

Эпизод матча Словакия — Румыния. Фото Скриншот трансляции

Зиберт отменил штрафной удар и вместо него назначил 11-метровый. При этом, так как действия защитника были переквалифицированы и о срыве перспективной атаки речи уже не шло, было отменено и предупреждение Ханцко.

Эпизод матча Словакия — Румыния. Фото Скриншот трансляции

Решение о наказании его пенальти выглядит более чем спорным. Во-первых, вряд ли следует считать фолом первый контакт в ногах игроков. Он получился минимальным — коснулись друг друга носки бутс. Во-вторых, затем Ханцко не совершил ничего противоправного, он остался примерно в той же позиции, не сделал движение, не пытался остановить Хаджи. А тот своей ногой столкнулся с ногой словака и упал.

Эпизод матча Словакия — Румыния. Фото Скриншот трансляции

Да, второй контакт действительно произошел уже над линией штрафной площади, которая считается ее частью. И если оценивать этот контакт как фол, то нужно назначать пенальти. Но был ли это фол Ханцко?

На мой взгляд, судьям не следовало ограничиться просмотром видеозаписи только в ВАР-центре — нужно было дать Зиберту самому оценить в целом весь эпизод.