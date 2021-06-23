Сборная Испании не смогла открыть счет в матче Евро-2020 со Словакией.

На 12-й минуте пенальти не реализовал Альваро Мората. Удар испанского форварда отразил вратарь Мартин Дубравка. Счет матча — 0:0. Испанцы не забили пятый пенальти подряд.

До Мораты своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, Абель Руис и Жерар Морено, пробивший в игре второго тура.