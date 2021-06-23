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Словакия — Испания: Мората не реализовал пенальти

19:12
Альваро Мората (справа). Фото AFP
Альваро Мората (справа). Фото AFP
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Сборная Испании не смогла открыть счет в матче Евро-2020 со Словакией.

На 12-й минуте пенальти не реализовал Альваро Мората. Удар испанского форварда отразил вратарь Мартин Дубравка. Счет матча — 0:0. Испанцы не забили пятый пенальти подряд.

До Мораты своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, Абель Руис и Жерар Морено, пробивший в игре второго тура.

Словакия — Испания

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