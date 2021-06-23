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Словакия — Испания: Куцка забил в свои ворота

20:32
Словакия — Испания: Юрай Куцка забил в свои ворота. Фото AFP
Словакия — Испания: Юрай Куцка забил в свои ворота. Фото AFP
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Сборная Испании забила еще один мяч в ворота Словакии на Евро-2020.

Собственные ворота на 72-й минуте поразил Юрай Куцка. Счет игры — 5:0.

Словакия — Испания

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи