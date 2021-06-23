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Словакия — Испания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча

18:00
Сборная Испании. Фото Reuters
Сборная Испании. Фото Reuters

Сегодня, 23 июня, сборная Словакии сыграет против Испании в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — 19:00.

Сборная Словакии на чемпионате Европы стартовала с победы над сборной Польши, но во втором туре уступила Швеции. Испания оба матча — и против Швеции, и против Польши сыграла вничью.

За матчем Словакия — Испания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Словакия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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