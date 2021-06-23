Сегодня, 23 июня, сборная Словакии сыграет против Испании в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — 19:00.

Сборная Словакии на чемпионате Европы стартовала с победы над сборной Польши, но во втором туре уступила Швеции. Испания оба матча — и против Швеции, и против Польши сыграла вничью.

За матчем Словакия — Испания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».