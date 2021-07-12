«Европа — наша». Итальянские СМИ — о победе в финале Евро-2020
09:20
Итальянские газеты отреагировали на победу национальной сборной в финале чемпионата Европы. Итальянцы выиграли в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).
Corriere della Sera: Мы — чемпионы.
Corriere della Sera.
La Repubblica: Европа — наша.
La Repubblica.
Il Tirreno: Чемпионы Европы! Мы футбол.
Il Tirreno.
Il Mattino: Королева Европы.
Il Mattino.
Corriere dello Sport: Наш.
Corriere dello Sport.
Tuttosport: Только мы.
Tuttosport.
La Gazzetta dello Sport: Слишком красиво. Италия — чемпион Европы!
La Gazzetta dello Sport.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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