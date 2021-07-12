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«Европа — наша». Итальянские СМИ — о победе в финале Евро-2020

09:20
Сборная Италии. Фото Getty Images Corriere della Sera. La Repubblica. Il Tirreno. Il Mattino. Corriere dello Sport. Tuttosport. La Gazzetta dello Sport.
Сборная Италии. Фото Getty Images
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Итальянские газеты отреагировали на победу национальной сборной в финале чемпионата Европы. Итальянцы выиграли в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

Corriere della Sera: Мы — чемпионы.

Corriere della Sera.
Corriere della Sera.

La Repubblica: Европа — наша.

La Repubblica.
La Repubblica.

Il Tirreno: Чемпионы Европы! Мы футбол.

Il Tirreno.
Il Tirreno.

Il Mattino: Королева Европы.

Il Mattino.
Il Mattino.

Corriere dello Sport: Наш.

Corriere dello Sport.
Corriere dello Sport.

Tuttosport: Только мы.

Tuttosport.
Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: Слишком красиво. Италия — чемпион Европы!

La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года