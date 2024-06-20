Мактоминей — о своем автоголе: «Это не автогол, так как было попадание в створ ворот»

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей не считает, что стал автором автогола в матче с Швейцарией (1:1) в матче Евро-2024.

«Это не автогол, так как было попадание в створ ворот, и для меня это было рывком в штрафную и попыткой забить. Во втором тайме у меня был еще один удар, но там не повезло, так как Че (Адамс) оказался на пути. А иначе был бы гол, потому что удар шел в цель», — цитирует пресс-служба УЕФА Мактоминея.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.