Посол Евро-2020 Джанлука Дзамбротта рад победе сборной Италии над Бельгией (2:1) в 1/4 финала турнира. По его мнению, серия из 15 побед в матчах чемпионата Европы является сказочным сном итальянской команды.

«Сказочный сон не прекращается! Сборная Италии под руководством Роберто Манчини выходит в полуфинал, выбивая лучшую сборную в мировом футболе! Манчини снова продемонстрировал, что его команда готова справиться с любым соперником, и теперь «скуадра адзурра» выходит на сборную Испании. Давайте вместе отметим этот прекрасный момент, а затем уже будем готовиться к визиту на «Уэмбли»!» — цитирует пресс-служба УЕФА Дзамбротту.

В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 — по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.