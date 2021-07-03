«Сказочный сон не прекращается!». Дзамбротта — о выходе сборной Италии в 1/2 финала Евро-2020
Посол Евро-2020 Джанлука Дзамбротта рад победе сборной Италии над Бельгией (2:1) в 1/4 финала турнира. По его мнению, серия из 15 побед в матчах чемпионата Европы является сказочным сном итальянской команды.
«Сказочный сон не прекращается! Сборная Италии под руководством Роберто Манчини выходит в полуфинал, выбивая лучшую сборную в мировом футболе! Манчини снова продемонстрировал, что его команда готова справиться с любым соперником, и теперь «скуадра адзурра» выходит на сборную Испании. Давайте вместе отметим этот прекрасный момент, а затем уже будем готовиться к визиту на «Уэмбли»!» — цитирует пресс-служба УЕФА Дзамбротту.
В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая ранее обыграла швейцарцев (1:1, 3:1 — по пенальти). Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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