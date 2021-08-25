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Симон Кьер прокомментировал получение награды президента УЕФА

11:49
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Капитан сборной Дании Симон Кьяер высказался по поводу получения награды президента УЕФА за спасения партнера по команде Кристиана Эриксена.

«То, что случилось, останется в памяти на всю жизнь. Команда отреагировала на ситуацию как единое целое. Мы сделали все, чтобы сохранить единство и быть полезным. Стараюсь быть лидером команды. Мы много лет знакомы с Эриксеном, у него отличная семья и много друзей. Я счастлив», — цитирует Кьера официальный сайт УЕФА.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Ему был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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