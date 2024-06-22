Силкин: «Сборной Италии надо прибавлять, иначе она покинет Евро-2024»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре сборной Италии в матче группового турнира Евро-2024 против Испании (0:1).

«Италия играла хуже, чем Испания. Команда де ла Фуэнте сильнее на данном этапе. Обе сборные должны выйти из группы, а там все будет по-другому. Итальянцам деваться некуда, им надо прибавлять, иначе они покинут турнир. Команды с характером правят балом на Евро-2024», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Италия с 3 очками занимает второе место в группе B. В заключительном матче итальянцы сыграют с Хорватией, которая с одним очком расположилась на четвертой строчке.