Силкин объяснил, почему Саутгейт должен остаться на посту главного тренера сборной Англии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, стоит ли Гарету Саутгейту продолжать работать в сборной Англии.

«А какой еще английский тренер доводил сборную до двух финалов Евро подряд? Никогда такого не было. Да и замены он хорошие делал, они все влияли на результаты матчей. При нем команда была единым целым. А смысл постоянно менять тренеров? Два финала подряд — это большой результат и праздник для фанатов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.

В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд.