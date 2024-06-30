«Команда играет по схеме, которую хотел Джака». Как разрулили конфликт капитана с Якином

Обозреватель «СЭ» поговорил со швейцарским журналистом Флорианом Фридолином, и тот рассказал массу интересных подробностей о работе главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина, чья команда вышла в четвертьфинал Евро-2024.

— Многое ли поменялось в национальной команде после смены Владимира Петковича, дошедшего до четвертьфинала Евро-2020, на Якина? — спрашиваю коллегу.

— Да. Якин играет несколько более оборонительно. При этом Петкович предпочитал действовать с тремя центральными защитниками — так, как команда играет сейчас. Пришел Якин — и стали играть в два центральных. Это шло неплохо до игры 1/8 финала с Португалией в Катаре, где нас разбили 1:6. Тогда он перед игрой резко перешел на три центральных, потому что у команды не было второго правого защитника, команда не была к этому готова и резко превратилась в дерьмо.

Потом отбор к Евро играли в четыре защитника. Начали очень хорошо, забили много голов Белоруссии. Но потом все пошло наперекосяк, начали много пропускать. Команда не воспринимала квалификацию как серьезные матчи, и нельзя сказать, что это шло только от Якина, — таким было настроение у всех. Но главное произошло после.

— Что именно?

— Гранит Джака, капитан и лидер команды, всегда хотел играть с тремя центральными, как он делает это в «Байере» из Леверкузена. У них с Якином реально был конфликт, никто его не придумывал, что бы ни говорил Мурат. Была отборочная игра с Косово в Приштине, которая закончилась вничью — 2:2. И Джака пошел к прессе. Я там был и все это видел своими глазами. Гранит сказал, что команда перед игрой тренировалась как дети в парке, без интенсивности, и он не удивлен этой ничьей — могли и проиграть, поскольку играли так же, как и тренировались.

— После такого Якин не выгнал Джаку из сборной?

— Нет, но все было сложно. Мурат ставил Гранита на разные позиции — то чуть вперед, то назад, то налево. А Джака хотел быть боссом в команде. После квалификации до какого-то момента не было понятно, останется ли Якин тренером сборной. Но потом (в федерации) сказали, что на Евро он будет работать. И тогда Мурат пошел к игрокам, долго говорил с ними.

— И к чему они пришли?

— К тому, что теперь играют 3-4-3. Так, как играет Джака в Леверкузене и как он хотел играть здесь.

— Как Якин относится к тому, что фактически проиграл эту схватку капитану?

— А он не считает, что проиграл. Раз он на месте и команда выигрывает — значит, по его мнению, они просто договорились на благо команде. Вообще-то Мурат в любой команде начинает с конфликта с капитаном или лидером. В «Спартаке», насколько знаю, было то же самое.

— Как у них сейчас с Джакой отношения?

— Ок, потому что оба хотят выиграть. Сейчас в команде сложилась особая атмосфера. В ней много игроков 30-32 лет, весь костяк — этого возраста. Джака, Фройлер, Видмер, Родригес и другие. В этом сезоне беспрецедентно много швейцарских игроков выиграли европейские топ-чемпионаты — взять того же Джаку в «Байере», Яна Зоммера в «Интере», Мануэля Аканджи в «Ман Сити». Они чувствуют себя на пике. Их настроение таково: «Это должно быть наше лето!», они не хотят упустить этот шанс. В «Спартаке» Якин играл в четыре или в три защитника?

— Каюсь, уже не помню. Давно это было.

— Понимаю. В принципе это и неважно. В «Базеле» он всегда играл в четыре, но всегда хотел в три и исходил из подбора игроков. Он достаточно гибок, постоянно работает над какими-то маленькими, но важными деталями, которые помогают нейтрализовать сильные стороны соперника. С той же Германией работал над тем, чтобы не позволять Мусиале и другим открываться между линиями, выдавливал их оттуда. Тактически он хороший тренер, иногда даже слишком умный, но это у многих тренеров так. И у него, и у игроков сейчас очень хороший настрой и большая вера в успех.

— Якин и выглядит на пресс-конференциях, в том числе предматчевой перед Италией, очень уверенно.

— А он всегда такой. Даже перед Португалией в Катаре, когда больны или травмированы были полсостава и мы проиграли 1:6...