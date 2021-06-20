Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Швейцария — Турция, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча

18:00
Сборная Турции.
Сборная Турции.
Теги:

Сегодня, 20 июня, сборная Швейцарии сыграет против Турции в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Швейцария набрала 1 очко в двух матчах группового турнира, потерпев одно поражение и сыграв одну встречу вничью. Турция пока очков не набрала, проиграв оба матча.

За матчем Швейцария — Турция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Швейцария — Турция

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 46714
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах
Россия — Дания: когда матч, дата и время начала игры Евро
Швейцария — Турция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Салихова ответила на слова Аленичева про Дзюбу в сборной: «Теперь-то всем понятно, почему у него не получилось?»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи