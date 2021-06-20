Швейцария — Турция, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
18:00
Сегодня, 20 июня, сборная Швейцарии сыграет против Турции в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Швейцария набрала 1 очко в двух матчах группового турнира, потерпев одно поражение и сыграв одну встречу вничью. Турция пока очков не набрала, проиграв оба матча.
За матчем Швейцария — Турция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
Опрос
проголосовало: 46714Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю