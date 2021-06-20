Сегодня, 20 июня, сборная Швейцарии сыграет против Турции в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Швейцария набрала 1 очко в двух матчах группового турнира, потерпев одно поражение и сыграв одну встречу вничью. Турция пока очков не набрала, проиграв оба матча.

За матчем Швейцария — Турция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».