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Швейцария может не выйти из группы с третьего места даже с 4 очками. Ей будет выгодно поражение России

21:14
Игроки сборной Швейцарии. Фото AFP
Игроки сборной Швейцарии. Фото AFP
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Сборная Швейцарии обыграла Турцию (2:0) и с 4 очками и разностью мячей 4-5 (минус один) заняла третье место в группе А чемпионата Европы.

Пока альпийская команда не обеспечила себе место в плей-офф: существует расклад, что она не попадет в топ-4 третьих мест.

Ее могут обойти представители всех групп (ранжир, напомним, по числу очков, разности мячей, количеству мячей).

1.Группа В — если Россия не проиграет Дании, а Финляндия сыграет вничью с Бельгией — финны займут 3-е место с 4 очками и разностью «ноль».

2.Группа С — если Украина сыграет вничью с Австрией — австрийцы займут 3-е место с 4 очками и разностью «ноль».

3.Группа D — если Хорватия победит Шотландию или проиграет ей в два мяча или больше, то 3-е место займет одна из этих сборных с 4 очками и разностью «ноль» или лучше.

4.Группа Е — если Польша победит Швецию, но не более, чем в один мяч, а матч Словакия — Испания не завершится вничью, то шведы займут 3-е место с 4 очками и разностью «ноль».

5.Группа F — если Германия не проиграет Венгрии, а Португалия — Франции, то 3-е место займут немцы или португальцы с 4 очками и разностью «плюс один».

Так что потенциально Швейцария вообще может оказаться шестой среди сборных с третьих мест. Но как минимум в группе В расклад выглядит не очень реалистично, вероятность, что совпадают еще четыре неудачных для альпийской команды вариантов, не очень высока. Так что, скорее всего, швейцарцы все-таки попадут в 1/8 финала, в которой могут сыграть с победителями групп В, Е или F.

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