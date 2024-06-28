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Сегодня, 19:00

Швейцария — Италия: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024

Матч Евро-2024 Швейцария — Италия пройдет 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Италии Маттиа Дзакканьи.
Маттиа Дзакканьи.
Фото AFP

29 июня в Берлине (Германия) сборные Швейцарии и Италии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Она пройдет на арене «Олимпиаштадион».

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Швейцария — Италия можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Игру также покажут по подписке всем пользователям онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния команд Лучано Спаллетти и Мурата Якина.

Сборная Италии с 4 очками вышла в плей-офф чемпионата Европы-2024 со второго места группы B. Швейцария заняла второе место в группе А с 5 баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Логотип Евро-2024 на&nbsp;церемонии открытия турнира. Сетка и расписание трансляций плей-офф Евро-2024: даты и пары, где смотреть

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