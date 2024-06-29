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Сегодня, 08:10

Швейцария — Италия: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Швейцария — Италия покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Италии.
Фото Reuters

Сборные Швейцарии и Италии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Игра пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния команд. Ключевые события матча чемпионата Европы Швейцария — Италия будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Швейцария — Италия можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Игру также покажут по подписке всем пользователям онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko.

Сборная Италии с 4 очками вышла в плей-офф чемпионата Европы-2024 со второго места группы B. Швейцария заняла второе место в группе А с 5 баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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