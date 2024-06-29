Сборные Швейцарии и Италии сыграют 29 июня в Берлине на арене «Олимпиаштадион» в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть матч Евро-2024 Швейцария — Италия можно будет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Видеотрансляция будет бесплатной. Начало — в 18.45 мск. Игру также покажут по платной подписке на онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий поединка Италия — Швейцария.

Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти вышла в плей-офф Евро-2024 со второго места в группе B с 4 баллами. Швейцария главного тренера Мурата Якина стала второй в группе А с пятью очками.

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