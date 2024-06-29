Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия

Нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас стал лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 против Италии (2:0).

Футболист отметился в игре забитым мячом на 46-й минуте, а перед этим на 37-й минуте отдал голевую передачу на Рено Фройлера.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.