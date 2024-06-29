Варгас признан лучшим игроком матча Швейцария — Италия
Нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас стал лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 против Италии (2:0).
Футболист отметился в игре забитым мячом на 46-й минуте, а перед этим на 37-й минуте отдал голевую передачу на Рено Фройлера.
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.
Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.
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