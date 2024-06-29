Сборные Швейцарии и Италии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Игра пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Сборные сыграли друг против друга 21 раз. 7 побед одержали итальянцы, 4 победы — у швейцарцев, еще 10 матчей завершились вничью. Последний раз сборные играли в квалификации ЧМ-2022. Два матча, которые состоялись в 2021 году, завершились вничью.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния команд. Ключевые события матча чемпионата Европы Швейцария — Италия будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Сборная Италии в группе B набрала 4 очка и заняла второе место. Команда Лучано Спаллетти победила Албанию (2:1), уступила Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1). В матче с командой Златко Далича путевку в плей-офф итальянцам принес гол Маттиа Дзакканьи на 90+8-й минуте встречи.

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе А. Команда Мурата Якина набрала 5 очков, обыграв Венгрию (3:1) и сыграв вничью с Германией (1:1) и Шотландией (1:1). С первого места из группы А вышла Германия (7), Венгрия (3) стала третьей, Шотландия с 1 очком — четвертой.

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