Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:10

Швейцария — Италия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Сборные Швейцарии и Италии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 29 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Италии.
Фото Reuters

Сборные Швейцарии и Италии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Игра пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Сборные сыграли друг против друга 21 раз. 7 побед одержали итальянцы, 4 победы — у швейцарцев, еще 10 матчей завершились вничью. Последний раз сборные играли в квалификации ЧМ-2022. Два матча, которые состоялись в 2021 году, завершились вничью.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния команд. Ключевые события матча чемпионата Европы Швейцария — Италия будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Сборная Италии в группе B набрала 4 очка и заняла второе место. Команда Лучано Спаллетти победила Албанию (2:1), уступила Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1). В матче с командой Златко Далича путевку в плей-офф итальянцам принес гол Маттиа Дзакканьи на 90+8-й минуте встречи.

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе А. Команда Мурата Якина набрала 5 очков, обыграв Венгрию (3:1) и сыграв вничью с Германией (1:1) и Шотландией (1:1). С первого места из группы А вышла Германия (7), Венгрия (3) стала третьей, Шотландия с 1 очком — четвертой.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Джорджина Родригес приехала в Германию поддержать Криштиану Роналду на Евро-2024
Фигурист Кутовой решил начать карьеру писателя
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: расписание и результаты матчей 1/8 финала чемпионата Европы
Германия — Дания: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024
Кавазашвили считает, что победитель в матче Испания - Грузия будет выявлен по пенальти
Спаллетти против Якина и Германия, которой не простят поражение: 29 июня на Евро-2024
Арустамян — о шансах Италии на Евро: «Четвертьфинал будет хорошим итогом»
Швейцария — Италия: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкин: «Сборная Грузии прекрасно воспользовалась шансом, когда португальцы выставили второй состав»

Кавазашвили считает, что победитель в матче Испания - Грузия будет выявлен по пенальти

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости