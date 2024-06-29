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Швейцария — Италия: смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 в прямом эфире

Матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия пройдет 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Италии Алессандро Бастони.
Алессандро Бастони.
Фото Reuters

Сборные Швейцарии и Италии сыграют 29 июня в Берлине (Германия) в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Он начнется в 19.00 по московскому времени. Встреча пройдет на арене «Олимпиаштадион».

Смотреть видеотрансляцию матча Швейцария — Италия можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Игру покажут по подписке в онлайн-платформах Кинопоиск и Okko. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния команд Мурата Якина и Лучано Спаллетти.

Сборная Италии с 4 очками вышла в плей-офф чемпионата Европы-2024 со второго места группы B. Швейцария заняла второе место в группе А с 5 баллами. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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