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Сегодня, 18:50

Швейцария — Италия: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

В 19.00 начнется матч 1/8 Евро-2024 Швейцария — Италия
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.
Мурат Якин.
Фото AFP

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась прямая видеотрансляция игры 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия. Матч в Берлине (Германия) на арене «Олимпиаштадион» начнется в 19.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми и самыми интересными событиями поединка команд Мурата Якина и Лучано Спаллетти с помощью текстовой трансляции «СЭ». В прямом эфире матч Евро-2024 Швейцария — Италия также показывают по подписке в онлайн-платформах Окко и Кинопоиск.

Сборная Италии с 4 очками вышла в плей-офф чемпионата Европы-2024 со второго места группы B. Швейцария заняла второе место в группе А с 5 баллами. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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