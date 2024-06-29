Швейцария — Италия: Марчиняк правильно не назначил пенальти в пользу итальянцев

На 87-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия польский судья Шимон Марчиняк принял верное решение, не наказав швейцарцев 11-метровым ударом.

В том моменте в их штрафной площади, возможно, произошел контакт мяча с правой рукой Леонидаса Стергиу. Даже если он действительно случился, оснований для наказания защитника пенальти не возникло — рука находилась в естественном положении, висела вдоль тела. ВАР Томаш Квятковски провел проверку и не вмешался в действия рефери.