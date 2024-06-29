Сборные Швейцарии и Италии встретятся в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Матч пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Швейцария — Италия можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Игру также покажут по подписке всем пользователям онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния команд. Ключевые события матча чемпионата Европы Швейцария — Италия будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

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