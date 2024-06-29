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Сегодня, 20:18

Швейцария — Италия: Эль-Шаарави избежал удаления, Ди Лоренцо — предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Швейцария — Италия: Эль-Шаарави избежал удаления.
Фото Скриншот трансляции

На 13-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия судья Шимон Марчиняк ошибочно не наказал Джованни Ди Лоренцо за грубую игру против Рубена Варгаса. Польский рефери ограничился назначением штрафного удара.

На 45-й минуте Стефан Эль-Шаарави избежал удаления за фол на Фабиане Шере. Марчиняк моментально зафиксировал нарушение правил и сразу же вынес предупреждение, а не ходил секунд 30-40 вокруг пострадавшего в ожидании подсказок, как иногда делают коллеги поляка. Будь контакт в ногах игроков чуть иным, окажись удар итальянца акцентированнее и сильнее, можно было бы говорить, что арбитру следовало достать красную, а не желтую карточку. А так, он оставил команды в полных составах и имел на то право.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча Швейцария — Италия.

Стефан Эль-Шаарави
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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