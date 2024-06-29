Швейцария — Италия: Эль-Шаарави избежал удаления, Ди Лоренцо — предупреждения

На 13-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия судья Шимон Марчиняк ошибочно не наказал Джованни Ди Лоренцо за грубую игру против Рубена Варгаса. Польский рефери ограничился назначением штрафного удара.

На 45-й минуте Стефан Эль-Шаарави избежал удаления за фол на Фабиане Шере. Марчиняк моментально зафиксировал нарушение правил и сразу же вынес предупреждение, а не ходил секунд 30-40 вокруг пострадавшего в ожидании подсказок, как иногда делают коллеги поляка. Будь контакт в ногах игроков чуть иным, окажись удар итальянца акцентированнее и сильнее, можно было бы говорить, что арбитру следовало достать красную, а не желтую карточку. А так, он оставил команды в полных составах и имел на то право.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча Швейцария — Италия.