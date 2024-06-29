Спаллетти — о поражении Италии: «Мы уступили Швейцарии из-за моего выбора игроков»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти взял на себя ответственность за поражение команды в матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (0:2).

— Мы уступили из-за моего выбора игроков. Это не их вина, я должен сказать им спасибо, я всегда с ними. Благодаря им я здесь. Виноват только я. Мы не держали интенсивность, мы проигрывали единоборства, мы легко теряли мячи. В прошлый раз я почти не поменял состав, поэтому ставил на отдых и восстановление. Сегодня я сделал шесть изменений в составе и в последние дни проводил насыщенные тренировки. На них я был доволен не всем, но я и только я выбрал этих игроков. Это не сработало.

Сегодня мы были так же плохи, как в матче с Испанией. Я знаю, что должен многое поменять. Случившееся — часть процесса. У других тренеров было 20 или даже 30 игр перед этим Евро, у меня — 10. В следующий раз я сработаю лучше. В следующий раз я буду лучше знать свою команду и сработаю качественнее. Нам нужен ряд футболистов с лучшей «физикой», потому что проигрыш единоборств повлиял сегодня на многое, — заявил Спаллетти журналистам.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Команда Мурата Якина обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.