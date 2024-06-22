Швейцария сыграет с Германией в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в воскресенье, 23 июня. Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния Швейцария — Германия можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также следить за матчем можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Прогноз и ставку на матч читайте в нашем материале.

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