Сборные Швейцарии и Германии сыграют в матче группового этапа Евро-2024 в воскресенье, 23 июня. Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Швейцария — Германия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также смотреть игру можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

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