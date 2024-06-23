Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:54

Швейцария — Германия: стартовые составы на матч Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Германии.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Швейцарии и Германии в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет на «Франкфурт Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Ридер, Эбишер, Ндой, Эмболо.

Германия: Нойер, Миттельштадт, Рюдигер, Та, Киммих, Андрих, Кроос, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Хаверц.

Перед заключительным туром группового турнира сборная Германии (6 очков) лидирует в группе A. Швейцария (4) занимает второе место в квартете.

«СЭ» проведет трансляцию матчей Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
Германия

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Защитник сборной Швейцарии Аканджи умножает быстрее калькулятора
Немецкие полицейские задержали польского фаната в пабе
Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь достигло 124, трое погибли. Что известно к этому часу
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Роналду смог удивить нас в 39 лет. Мы запомним не позор ЧМ-2022, а благородство на Евро-2024
Шотландия — Венгрия: сборные объявили стартовые составы
Шотландия — Венгрия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Швейцария — Германия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Рианчо о сборной Испании: «У команды есть молодые игроки, которым еще есть куда развиваться»
Хорватия — Италия и Албания — Испания: онлайн-трансляция матчей Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шотландия — Венгрия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Шотландия — Венгрия: сборные объявили стартовые составы

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости