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Судейство

Сегодня, 12:12

Швейцария — Германия: Орсато не увидел фол на Байере — не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции

На 70-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Швейцария — Германия (1:1) судья Даниэле Орсато неверно оценил единоборство Сильвана Видмера с Максимилианом Байером и не назначил 11-метровый удар в ворота швейцарцев. В том моменте защитник задержал рукой соперника, который не нарушал правила, и не дал ему толком ударить по мячу. ВАР Массимилиано Иррати провел проверку эпизода, но не стал вмешиваться в действия рефери.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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