Швейцария и Германия сыграют в матче группы А чемпионата Европы по футболу в воскресенье, 23 июня. Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Швейцария — Германия можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется телеэфир — в 21.45 мск. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

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