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Швейцария — Германия: 14-е вмешательство ВАР на Евро — отменен гол немцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Даниэле Орсато (в желтом) и футболисты сборной Германии Тони Кроос и Йозуа Киммих.
Фото Reuters

На 17-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Швейцария — Германия судья Даниэле Орсато ошибочно продолжил игру, не зафиксировав фол Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

Через семь секунд немец Роберт Андрих ударом из-за штрафной площади отправил мяч в ворота, открыв счет.

В действия арбитра вмешался его видеоассистент. ВАР Массимилиано Иррати решил, что Орсато пропустил нарушение правил и должен посмотреть видеозапись.

Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.
Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.
Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

Рефери изучил повторы на мониторе и убедился, что не следует засчитывать взятие ворот. Примерно через две минуты после гола он был отменен.

Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

ВАР вмешался в действия судьи уже в 14-й раз на турнире.

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Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
Германия

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