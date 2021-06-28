Франция — Швейцария: Бензема сравнял счет после классной обработки
23:16
Сборная Франции сравняла счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. На 57-й минуте отличился Карим Бензема.
Форвард завершил атаку, в которой смог одним касанием обработать мяч у себя за спиной и пробросить на ход, а затем вторым с другой ноги пробить мимо вратаря соперников Янна Зоммера.
Счет стал равным — 1:1.
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