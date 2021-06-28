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Франция — Швейцария: Бензема сравнял счет после классной обработки

23:16
Ответный гол Карима Бензема. Фото Getty Images
Ответный гол Карима Бензема. Фото Getty Images
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Сборная Франции сравняла счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. На 57-й минуте отличился Карим Бензема.

Форвард завершил атаку, в которой смог одним касанием обработать мяч у себя за спиной и пробросить на ход, а затем вторым с другой ноги пробить мимо вратаря соперников Янна Зоммера.

Счет стал равным — 1:1.

Франция — Швейцария

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля