Сборная Франции сравняла счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. На 57-й минуте отличился Карим Бензема.

Форвард завершил атаку, в которой смог одним касанием обработать мяч у себя за спиной и пробросить на ход, а затем вторым с другой ноги пробить мимо вратаря соперников Янна Зоммера.

Счет стал равным — 1:1.