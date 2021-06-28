Франция — Швейцария: Бензема оформил дубль после комбинации Мбаппе и Гризманна
23:18
Сборная Франции вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. Карим Бензема забил второй мяч в игре за три минуты.
Форвард оформил дубль после голов на 57-й и 59-й минутах. В первом случае он здорово обработал мяч и пробил вторым касанием, а во втором поразил цель ударом головой с близкого расстояния после отбора Поля Погба и комбинации Антуана Гризманна и Кильяна Мбаппе (сыграл в чужой штрафной в стеночку пяткой).
На 55-й минуте при счете 1:0 в свою пользу швейцарцы не забили пенальти. Удар Рикардо Родригеса с 11-метровой отметки отразил Уго Льорис.
Счет матча — 2:1 в пользу французов.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю