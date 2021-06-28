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Франция — Швейцария: Бензема оформил дубль после комбинации Мбаппе и Гризманна

23:18
Карим Бензема стал автором дубля. Фото Getty Images
Карим Бензема стал автором дубля. Фото Getty Images
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Сборная Франции вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. Карим Бензема забил второй мяч в игре за три минуты.

Форвард оформил дубль после голов на 57-й и 59-й минутах. В первом случае он здорово обработал мяч и пробил вторым касанием, а во втором поразил цель ударом головой с близкого расстояния после отбора Поля Погба и комбинации Антуана Гризманна и Кильяна Мбаппе (сыграл в чужой штрафной в стеночку пяткой).

На 55-й минуте при счете 1:0 в свою пользу швейцарцы не забили пенальти. Удар Рикардо Родригеса с 11-метровой отметки отразил Уго Льорис.

Счет матча — 2:1 в пользу французов.

Франция — Швейцария

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Евгений Петров все материалы автора
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