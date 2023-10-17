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Сегодня, 08:55

Шведских болельщиков из-за угрозы повторения атаки сопроводят со стадиона в аэропорт

Алина Савинова
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Федеральная полиция Бельгии.
Фото AFP

Брюссельская полиция организует сопровождение для фанатов сборной Швеции до аэропорта со стадиона «Руа Бодуэн», сообщает Sudinfo со ссылкой на кризисный штаб.

«Нападавший заявил, что его целью были именно граждане Швеции. Поэтому полиция проследит за перемещением шведских болельщиков до аэропорта после того, как начнется эвакуация со стадиона», — сказано на портале.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

Позже стало известно, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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