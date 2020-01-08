Сборные Швеции и Украины поспорят за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на встречу 1/8 финала.

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг — Исак, Кулусевски.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.

Матч состоится сегодня, 29 июня, в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало — в 22:00 по московскому времени.