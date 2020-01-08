Швеция — Украина: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
20:45
Сборные Швеции и Украины поспорят за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на встречу 1/8 финала.
Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг — Исак, Кулусевски.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.
Матч состоится сегодня, 29 июня, в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/
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