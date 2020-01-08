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Швеция — Украина: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020

20:45
Сборная Украины. Фото UEFA.com
Сборная Украины. Фото UEFA.com
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Сборные Швеции и Украины поспорят за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на встречу 1/8 финала.

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг — Исак, Кулусевски.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.

Матч состоится сегодня, 29 июня, в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Швеция — Украина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля