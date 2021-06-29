Во вторник, 29 июня, сборная Швециии сыграет с Украиной в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу.

В группе C команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам (2:3), выиграла у Северной Македонии (2:1) и проиграла Австрии (0:1).

В группе E команда Янне Андерссона сыграла вничью с Испанией (0:0), обыграла Словакию (1:0) и оказалась сильнее Польши (3:2).

Следить за трансляцией матча Швеция — Украина можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

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