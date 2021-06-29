Швеция — Украина: прямая трансляция матча Евро-2020
20:00
Во вторник, 29 июня, сборная Швециии сыграет с Украиной в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу.
В группе C команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам (2:3), выиграла у Северной Македонии (2:1) и проиграла Австрии (0:1).
В группе E команда Янне Андерссона сыграла вничью с Испанией (0:0), обыграла Словакию (1:0) и оказалась сильнее Польши (3:2).
Следить за трансляцией матча Швеция — Украина можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».
Сетка плей-офф, расписание и результаты матчей — в разделе Евро-2020
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