Украина обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Украина в дополнительное время обыграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 — 2:1.

На 27-й минуте после паса Андрея Ярмоленко счет в матче открыл Александр Зинченко. Эмиль Форсберг на 43-й минуте сравнял результат дальним ударом с помощью рикошета.

В дополнительное время шведы остались в меньшинстве. За грубый фол на Артеме Беседине был удален Маркус Даниэльссон. В конце дополнительного времени победный гол провел Артем Довбик.

Игра проходила в Глазго (Шотландия). В 1/4 финала украинцы сыграют с Англией.

Чемпионат Европы

1/8 финала

Швеция — Украина — 1:2 д.в. (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зинченко (Ярмоленко), 27 (0:1). Форсберг (Исак), 43 (1:1). Довбик (Зинченко), 120+1 (1:2).

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 83), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Олссон (Хеландер, 101), Форсберг, Кулушевски (Куайзон, 96), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Шапаренко (Малиновский, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), Зинченко, Яремчук (Беседин, 91. Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулушевски, 70. Ярмоленко, 79. Форсберг, 85. Довбик, 120+2.

Удаление: Даниэльсон, 99.

Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).

ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).

29 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

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