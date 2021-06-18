Сегодня, 18 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 между командами Швеции и Словакии. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе Е с такими сборными, как Испания и Польша. Это будет первая встреча сборных в рамках чемпионатов Европы. В последний раз шведы играли со словаками в товарищеском матче в 2018 году, который завершился вничью 1:1.

За матчем Швеция — Словакия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».