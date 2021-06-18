Гол Форсберга помог Швеции одержать победу над Словакией на Евро-2020
В матче второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Швеции победила команду Словакии со счетом 1:0. Игра прошла в Санкт-Петербурге.
Единственный гол встречи забил полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг. Он успешно реализовал пенальти на 77-й минуте.
Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция, а Испания на третьем месте с одним очком. Польша на последней позиции в группе.
В заключительном туре Швеция сыграет 23 июня с Польшей, а Словакия против Испании.
Чемпионат Европы
Группа E
Швеция — Словакия — 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 77 — с пенальти.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Аугустинссон (Бенгтссон, 88), Линделеф, Даниэльсон, Ларссон, Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3), Олссон (Классон, 64), Берг (Куайзон, 64), Исак.
Словакия: Дубравка, Губочан (Ханцко, 84), Пекарик (Хараслин, 65), Шатка, Шкриньяр, Кошельник, Хамшик (Вайсс, 77), Куцка, Хрошовски (Дюриш, 84), Дуда, Мак (Бенеш, 77).
Предупреждения: Олссон, 23. Дубравка, 76. Дуда, 80. Вайсс, 87.
Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).
ВАР: Фриц. Дингерт (оба — Германия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).
18 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Методология
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