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Швеция с Джорданом Ларссоном в составе победила Финляндию в товарищеском матче

21:01
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Швеция переиграла Финляндию в товарищеском матче. Шведы победили со счетом 2:0.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел на замену на 66-й минуте встречи.

Товарищеские матчи

Швеция — Финляндия — 2:0 (1:0)

Голы: Куэйсон, 23 (1:0). Себ.Ларссон, 58 — с пенальти (2:0).

Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Крафт, Нильссон, Даниэльсон, Себ.Ларссон (Сема, 67), Классон (Свенссон, 77), Форсберг (Каюсте, 67), Сванберг (Кулушевски, 77), Берг (Д.Ларссон, 66), Куэйсон (Исак, 84).

Финляндия: Йоронен, Ояла (Л.Вяйсянен, 62), Уронен (Хямяляйнен, 87), Алхо (Сойри, 69), С.Вяйсянен, Иванов, Спарв (Кауко, 46), Риски (Йенсен, 63), Валакари, Лаппалайнен, Ассенун (Лам, 46).

Предупреждение: Алхо, 31.

Судья: Кехлет (Дания).

29 мая. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Сингапур — Афганистан — 1:1 (1:0)

29 мая.

Индонезия — Оман — 1:3 (0:1)

29 мая.

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