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Швеция — Польша: Форсберг оформил дубль

20:18
Эмиль Форсберг. Фото Reuters
Эмиль Форсберг. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг забил гол во втором тайме матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы против Польши. Он оформил дубль — 2:0.

Швеция — Польша

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