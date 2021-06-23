Швеция — Польша: Форсберг оформил дубль
20:18
Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг забил гол во втором тайме матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы против Польши. Он оформил дубль — 2:0.
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