Швеция — Польша, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
18:00
Сегодня, 23 июня, сборная Швеции сыграет против Польши в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — 19:00.
Перед последним матчем групповой стадии сборная Швеции возглавляет группу E с четырьмя очками в активе. В первом матче шведы сыграли вничью против сборной Испании, а во втором победили сборную Словакии (1:0). Польша в первой игре уступила сборной Словакии со счетом 1:2, а во второй сыграла вничью со сборной Испании,
За матчем Швеция — Польша можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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