Сборная Швеции разгромила Азербайджан в матче отбора Евро-2024

Сборная Швеции на своем поле разгромила команду Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 5:0.

В составе победителей голы забили Эмиль Форсберг, Виктор Дьокереш, Йеспер Карлссон и Энтони Эланга. Еще один гол забил защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде в свои ворота.

Сборная Швеции занимает третье место в группе F, набрав 3 очка в 2 матчах. Азербайджан не набрал очков и занимает последнее место.

В другом матче сборная Австрии дома победила команду Эстонии — 2:1.

В составе победителей голы забили Флориан Каинц и Михаэль Грегорич. Также Грегорич не реализовал пенальти в первом тайме. За Эстонию мяч забил Рауно Саппинен.

Сборная Австрии лидирует в группе F, набрав 6 очков в 2 матчах. Эстония провела один матч, не набрав очков и занимает 4-е место.