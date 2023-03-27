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27 марта, 23:39

Сборная Швеции разгромила Азербайджан в матче отбора Евро-2024

Мария Гусева
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Швеция — Азербайджан.
Фото Reuters

Сборная Швеции на своем поле разгромила команду Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 5:0.

В составе победителей голы забили Эмиль Форсберг, Виктор Дьокереш, Йеспер Карлссон и Энтони Эланга. Еще один гол забил защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде в свои ворота.

Сборная Швеции занимает третье место в группе F, набрав 3 очка в 2 матчах. Азербайджан не набрал очков и занимает последнее место.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
27 мар, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
5:0
Азербайджан

В другом матче сборная Австрии дома победила команду Эстонии — 2:1.

В составе победителей голы забили Флориан Каинц и Михаэль Грегорич. Также Грегорич не реализовал пенальти в первом тайме. За Эстонию мяч забил Рауно Саппинен.

Сборная Австрии лидирует в группе F, набрав 6 очков в 2 матчах. Эстония провела один матч, не набрав очков и занимает 4-е место.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
27 мар, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
2:1
Эстония
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Швеции по футболу
Сборная Эстонии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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