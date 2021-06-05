Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Гол Берга помог Швеции обыграть Армению

5 июня 2021, 23:34
Теги:

Сборная Швеции в товарищеском матче победила команду Армении (3:1).

В составе победителей отличились Эмиль Форсберг, Маркус Даниэльсон и Маркус Берг. У гостей забил Ваан Бичяхчян.

На Евро-2020 шведы сыграют в группе Е с командами Испании, Словакии и Польши. Армяне в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Товарищеский матч

Швеция — Армения — 3:1 (2:0)

Голы: Форсберг, 16 (1:0). Даниэльсон, 34 (2:0). Бичахчян, 64 (2:1). Берг, 85 (3:1).

Нереализованный пенальти: Себ.Ларссон, 38 (вратарь)

Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 72), Бенгтссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон (Классон, 46), Экдаль (Куэйсон, 72), Форсберг (Сема, 86), Олссон, Кулушевски (Сванберг, 72), Исак (Берг, 72).

Армения: Юрченко, Восканян, Акопян (Байрамян, 46), Монрой Арарат, Чалишир (Хачумян, 73), Оганесян, Бичахчян, Сперцян (Григорян, 47), Ангуло (Мурадян, 46), Адамян (Шагоян, 84), Миранян (Барсегян, 46).

Предупреждения: Мурадян, 71. Классон, 80. Бенгтссон, 90. Барсегян, 90. Бичахчян, 90+2. Сема, 90+3.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

5 июня. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года
Злоумышленник избил деда, но получил отпор сразу от трех мужчин
Присяжные оправдали подозреваемого в убийстве студентки МГИМО сына экс-чиновника

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд