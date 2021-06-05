Гол Берга помог Швеции обыграть Армению
Сборная Швеции в товарищеском матче победила команду Армении (3:1).
В составе победителей отличились Эмиль Форсберг, Маркус Даниэльсон и Маркус Берг. У гостей забил Ваан Бичяхчян.
На Евро-2020 шведы сыграют в группе Е с командами Испании, Словакии и Польши. Армяне в финальную часть чемпионата Европы не пробились.
Товарищеский матч
Швеция — Армения — 3:1 (2:0)
Голы: Форсберг, 16 (1:0). Даниэльсон, 34 (2:0). Бичахчян, 64 (2:1). Берг, 85 (3:1).
Нереализованный пенальти: Себ.Ларссон, 38 (вратарь)
Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 72), Бенгтссон, Линделеф, Даниэльсон, Себ.Ларссон (Классон, 46), Экдаль (Куэйсон, 72), Форсберг (Сема, 86), Олссон, Кулушевски (Сванберг, 72), Исак (Берг, 72).
Армения: Юрченко, Восканян, Акопян (Байрамян, 46), Монрой Арарат, Чалишир (Хачумян, 73), Оганесян, Бичахчян, Сперцян (Григорян, 47), Ангуло (Мурадян, 46), Адамян (Шагоян, 84), Миранян (Барсегян, 46).
Предупреждения: Мурадян, 71. Классон, 80. Бенгтссон, 90. Барсегян, 90. Бичахчян, 90+2. Сема, 90+3.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
5 июня. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
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