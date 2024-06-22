Шотландия сыграет с Венгрией на чемпионате Европы по футболу 23 июня

Шотландия сыграет с Венгрией в групповом этапе чемпионата Европы по футболу в воскресенье, 23 июня. Матч состоится на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Шотландия — Венгрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 22.00 мск.

Прогноз и ставку на матч Шотландия — Венгрия читайте в нашем материале.

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