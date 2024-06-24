Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Судейство

Сегодня, 11:28

Шотландия — Венгрия: в ворота шотландцев не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Скриншот трансляции

На 28-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Венгрия (0:1) серьезную ошибку в ключевом эпизоде допустил судья Факундо Тельо. Он занимал хорошую позицию и видел единоборство Гранта Хэнли с Эндре Боткой. Но не оценил как фол действия шотландца, который ударил соперника рукой в лицо. Испанский ВАР Алехандро Эрнандес-Эрнандес почему-то в действия аргентинского рефери не вмешался.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
0
Читайте также
УЕФА усилит меры безопасности на Евро после инцидентов с Роналду и болельщиками
Роналду выступил в новой роли в сборной Португалии на Евро-2024
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Колыванов: «Если Италия не выйдет из группы, это будет трагедия»
Фюллькруг: «Думаю, Германия уже показала, на что способна на Евро»
Джака доволен, как играла Швейцария против Германии
Полузащитник сборной Германии Кроос: «Швейцария — хорошая команда, но мы контролировали ход игры»
Карякин заявил о двойных стандартах на Евро-2024
Расклады группы В перед последним туром: что нужно Италии, Хорватии и Албании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк поделился мнением о перспективах сборной Нидерландов на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости