Шотландия — Венгрия: в ворота шотландцев не назначен пенальти

На 28-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Венгрия (0:1) серьезную ошибку в ключевом эпизоде допустил судья Факундо Тельо. Он занимал хорошую позицию и видел единоборство Гранта Хэнли с Эндре Боткой. Но не оценил как фол действия шотландца, который ударил соперника рукой в лицо. Испанский ВАР Алехандро Эрнандес-Эрнандес почему-то в действия аргентинского рефери не вмешался.

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